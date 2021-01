Lorient-PSG : les compositions officielles

Dépossédé de sa place de leader par l'OL depuis vendredi soir, le Paris Saint-Germain doit s'imposer ce dimanche à Lorient pour repasser devant les Gones. Et pour ce match, Mauricio Pochettino va reconduire le 4-4-2 aperçu contre Montpellier la semaine passée. Dans celui-ci, Keylor Navas, qui se remet d'un coup, cède son poste à Sergio Rico, alors que les forfaits de Marquinhos et Abdou Diallo (covid) incitent l'Argentin à aligner Thilo Kehrer en charnière centrale. Juan Bernat, blessé de longue date, laisse pour sa part son couloir gauche à Layvin Kurzawa qui semble partir avec une longueur d'avance sur Mitchel Bakker dans l'esprit de nouvel entraîneur du PSG.

La suite après cette publicité

Marco Verratti étant lui aussi absent du groupe (covid), tout comme Ander Herrera, c'est Danilo Pereira qui le remplace à côté d'un Leandro Paredes performant ces dernières semaines. L'attaque est inchangée. Côté Lorient, si Adrian Grbic et Armand Laurienté (retour de suspension) sont de retour dans le onze, les absents sont légion. Paul Nardi et Vincent Le Goff n'ont notamment pas récupéré du virus et sont suppléés par Matthieu Dreyer et Houboulang Mendes. Enzo Le Fée , victime d'une béquille et incertain avant le match, est bien là.

Les compositions des équipes :

Lorient : Dreyer - Hergault, Laporte, Gravillon, Morel, Mendes - Abergel, Le Fée, Monconduit - Grbic, Laurienté.

PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Di María, Paredes, Danilo, Neymar - Icardi, Mbappé.