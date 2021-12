FC Barcelone : certains propos de Xavi passent mal en Espagne

La suite après cette publicité

Du côté de Barcelone, le réveil a été plutôt bon, pour une fois, dimanche matin. Les Barcelonais se sont imposés sur le score de 3-2 face à Elche samedi soir ; rien de bien incroyable diront certains, mais la dynamique était plutôt négative jusqu'ici, et les bonnes prestations des pépites comme Gavi ont donné du baume au cœur à beaucoup de supporters.

Seulement, certaines déclarations de Xavi après la rencontre sont mal passées. « Je n'ai pas été ici pendant six ans. Il y a des choses qui me surprennent au niveau tactique. [...] Il y a des situations qui ne sont pas travaillées alors qu'elles sont acquises à 11 ans normalement. La plupart du vestiaire ne comprend pas ce jeu. Je ne sais pas de qui est la faute, mais on a plus de mal que prévu. Le modèle de jeu a été perdu », confiait-il après le match contre Elche. Des propos considérés comme arrogants et un peu méprisants envers ses prédécesseurs en Espagne, surtout que pour l'instant, on ne peut pas dire que son équipe fasse bien mieux.

Un manque de respect envers les anciens entraîneurs ?

« Il y a trop d'agressivité et d'arrogance dans ses messages, je pense que ça va mal finir. Tu ne peux pas te vanter d'une victoire 3-2 face à Elche, en parlant de match brillant. [...] Attention, car le retour de bâton peut être dur », a par exemple lancé Javier Balboa, ancien joueur et consultant de l'émission El Chiringuito. Même son de cloche pour certains consultants de la Cadena SER dans l'émission El Larguero. « On dirait qu'il est surpris, mais il savait où il mettait les pieds. Le mérite de ce match, ce sont les gamins. [...] Il va avoir des recrues. C'est fini de regarder le passé, il doit se concentrer sur ce qui se passe maintenant », a-t-on entendu.

« Ce qu'il dit c'est important, et ce n'est pas normal qu'il réponde "je ne sais pas" quand on lui demande de qui il parle quand il doit expliquer d'où vient la perte du modèle Barça. Les termes tactiques qu'utilise Xavi (il avait notamment parlé de troisième homme et de pressing, NDLR), tous les joueurs les connaissent, il n'a pas inventé la potion magique », a-t-on aussi pu écouter. On estime ainsi que l'ancien numéro 8 de la Roja a, avec ses propos, manqué de respect à Ronald Koeman ou Ernesto Valverde. Autant dire que ses prochaines sorties médiatiques seront scrutées d'encore plus près.