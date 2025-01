Serie A : l’AC Milan renverse Parme dans un scénario fou et grimpe à la 6e place

Ce dimanche, la 22e journée de Serie A se poursuivait de l’autre côté des Alpes. Affichant un visage bien plus consistant depuis l’arrivée de Sergio Conceicao sur leur banc, les Rossoneri avaient besoin de l’emporter avec la réception de Parme. Finalement, le début d’après-midi a été plus mouvementé que prévu pour les pensionnaires de San Siro. En effet, les visiteurs ont ouvert le score dès la 24e minute grâce à Cancellieri d’une belle frappe enroulée (0-1, 24e).

Avant la pause, Christian Pulisic a égalisé sur penalty (1-1, 38e). C’est finalement au retour des vestiaires que la rencontre s’est emballée avec Enrico Del Prato qui a donné l’avantage aux siens (1-2, 80e). Finalement, même malgré le but refusé à Strahinja Pavlovic pour un hors-jeu indéniable (88e), l’AC Milan a su renverser la vapeur dans le temps additionnel grâce à des buts jouissifs de Tijjani Reijnders (2-2, 90+2e) et Samuel Chukwueze (3-2, 90+5e). Avec ce succès, les Rossoneri grimpent à la 6e place. Parme loupe le coche et reste 17e.