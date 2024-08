Everton : première titularisation réussie pour Iliman Ndiaye

Arrivé à Everton cet été, Iliman Ndiaye a été titularisé pour la première fois par Sean Dyche, ce mardi. Et il n’a pas attendu longtemps avant d’ouvrir son compteur but avec les Toffees à Goodison Park. En effet, l’international sénégalais (20 sélections) a inscrit le deuxième but de son équipe lors de la victoire contre Doncaster Rovers (D4) (3-0), lors du 2ᵉ tour de League Cup.

Malgré les difficultés rencontrées par Everton en Premier League depuis la reprise, le joueur de 24 ans lance de la plus belle des manières sa nouvelle aventure anglaise, après un passage compliqué à Marseille. La saison passée, dans le sud de la France, Ndiaye n’avait trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises en 46 matchs toutes compétitions confondues. Après seulement une saison, les Olympiens l’ont revendu 18 millions d’euros au début de ce mercato d’été.