Mercato PSG : plusieurs indésirables vont partir cette semaine !

Dimanche soir, le PSG a lancé sa saison à merveille avec son premier titre, le Trophée des Champions, et cette victoire 4-0 face à Nantes. Un premier trophée soulevé, mais surtout un contenu particulièrement encourageant pour la suite de la saison, et des stars qui ont montré de très belles choses. Mais dans les bureaux parisiens, pas le temps de faire la fête. Luis Campos, Antero Henrique et compagnie ont du pain sur la planche.

Alors que la Ligue 1 démarre dans une semaine, les deux Portugais ont énormément de boulot. Il faut boucler certaines arrivées, comme celle du nouveau défenseur qui a de grandes chances d'être Milan Skriniar, mais aussi de Renato Sanches, alors qu'un attaquant remplaçant est aussi attendu. Mais surtout, il faut vendre. Actuellement, le PSG compte de nombreux joueurs indésirables dans son effectif, et leur avenir va se jouer cette semaine. Depuis quelques jours déjà, la presse italienne annonce par exemple un départ de Georginio Wijnaldum à la Roma, qui serait très proche de se concrétiser et qui devrait aboutir d'ici la fin de la semaine.

Plusieurs départs cette semaine

Cas similaire pour Idrissa Gueye, en discussions avec Everton pour un retour à Liverpool selon les informations publiées par le journaliste Fabrizio Romano dans la nuit. Le club anglais et le PSG discutent ainsi d'un transfert définitif du Sénégalais. Ce lundi, on apprend aussi que ça commence à s'accélérer pour Rafinha. Le milieu de terrain hispano-brésilien a refusé une offre de Botafogo, qui proposait 5 millions d'euros au PSG, selon UOL Esporte. Et pour cause, le joueur formé à La Masia ne veut que la Real Sociedad, qui n'a pas encore formulé d'offre concrète mais est bien intéressée pour le garder après son prêt convaincant la saison dernière.

De son côté, Thilo Kehrer a déjà dit oui à Séville comme l'indiquait Estadio Deportivo hier. En Andalousie, l'Allemand devra faire oublier Jules Koundé. Le média espagnol ne dévoile cependant pas de détails supplémentaires sur l'opération. Pour Julian Draxler, Ander Herrera et Layvin Kurzawa, c'est plus calme en ce moment, alors que Kalimuendo lui a plusieurs possibilités, dont Rennes ou Leeds, pour son avenir...