Thilo Kehrer a déjà dit oui au Séville FC

Et si le PSG profitait de la valse des défenseurs centraux durant ce mercato d'été pour se séparer d'un indésirable ? Depuis l'arrivée de Luis Campos, le club de la capitale a clairement l'intention de dégraisser considérablement son effectif en trouvant une porte de sortie aux indésirables. Parmi eux, on retrouve notamment le défenseur Thilo Kehrer. L'international allemand qui faisait pourtant partie du groupe lors de la tournée au Japon a été victime de l'arrivée de Nordi Mukiele.

Placé sur la liste des joueurs sur le départ, l'ancien joueur de Schalke 04, qui montre souvent un visage plus séduisant en sélection allemande, reste sans doute l'un des joueurs du PSG avec la cote la plus élevée sur le marché. Et cela pourrait bien se concrétiser rapidement. Avec le départ de Jules Koundé pour le FC Barcelone, le Séville FC a ciblé Thilo Kehrer pour le remplacer et tout devrait s'accélérer dans les prochains jours.

Le joueur a déjà dit oui

En effet, selon les informations du média spécialisé Estadio Deportivo, Séville est très optimiste dans ce dossier et espère même conclure le deal dans les prochaines heures. Le directeur sportif Monchi avait déjà tenté de recruter Kehrer il y a deux saisons et le connaît donc très bien. Le dirigeant espagnol est aussi conscient que le défenseur est indésirable du côté du PSG et que les négociations seront plus faciles aussi bien avec le club qu'avec le joueur à qui il reste un an de contrat. Acheté pour plus de 37 millions d'euros en 2018, le joueur de 25 ans pourrait bien partir pour moins de 20 millions désormais.

De son côté, Kehrer est d'ailleurs très favorable à un départ du côté de Séville et a même déjà donné son accord au club malgré l'intérêt d'autres écuries. Thilo Kehrer estime que Séville est le club parfait (tout comme son entourage) pour se relancer à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar qu'il souhaite évidemment disputer dans la peau d'un titulaire. Dans ce sens, il a d'ailleurs accepté de baisser considérablement son salaire. Séville doit maintenant négocier avec le PSG... mais estime en tout cas que Kehrer est le coup parfait pour remplacer Koundé.