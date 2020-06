Noël Le Graët : « Emmanuel Macron veut faire en sorte que le football reprenne vite »

Noël Le Graët a rencontré ce mercredi à l'Élysée le président de la République, Emmanuel Macron. Dans des propos rapportés par L'Équipe, le patron de la FFF a annoncé les positions du chef de l'État concernant la situation du football français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier a hâte que le ballon rond roule à nouveau sur les pelouses, mais pas que. Explications.

« Il veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs. Il va consulter des experts médicaux et si l'épidémie de coronavirus continue à diminuer, j'ai bon espoir que dès les premiers matches, il puisse y avoir du public dans les stades. Il y a une chance si l'épidémie de Covid-19 continue de diminuer. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai très bien que ce ne soit pas possible », a rapporté le président de la Fédération. Des propos qui coïncident avec ceux émis par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, désireuse de voir du public dans les stades dès cet été.