Corinthians : Memphis Depay menace de claquer la porte

L’aventure brésilienne de Memphis Depay est loin d’être un fleuve tranquille. Le 10 septembre dernier, le Néerlandais a dit oui aux Corinthians, lui qui était libre après la fin de son contrat à l’Atlético de Madrid. Courtisé durant tout l’été par plusieurs clubs en Europe, l’ancien joueur de l’OL n’avait pas trouvé chaussure à son pied. Certaines écuries avaient évoqué les hautes exigences financières du natif de Moordrecht. Ce dernier a donc décidé de relever un nouveau challenge au Brésil, lui qui avait pourtant repoussé une première approche des Corinthians durant le mercato. Il s’est finalement laissé séduire et a paraphé un bail jusqu’en juillet 2026. Et très rapidement, l’attaquant a expliqué son choix de rejoindre le championnat auriverde.

Memphis retrouve la forme

«Je pense que nous devons reconnaître d’où vient le football authentique. Beaucoup de stars du monde entier viennent du Brésil, nous connaissons de grands joueurs brésiliens. C’est la Mecque du football, le beau jeu est ici. Les enfants d’Europe suivent des joueurs d’ici, même pour leur façon d’embrasser la vie, car il n’y a pas que le football. Ma raison d’être ici est plus grande que le football», avait-il confessé, avant de préciser qu’il voulait aider l’écurie de Serie A brésilienne. Mais ses débuts n’ont pas été vraiment flamboyants. Il s’était fait d’ailleurs reprendre de volée par la presse et surtout par les supporters des Corinthians, qui avaient d’ailleurs publié une vidéo avec une compilation de tous ses ratés.

«J’apprécie quand les Européens traversent une période difficile en Amérique du Sud. Ils viennent ici en pensant que c’est facile et ce n’est pas le cas, papa. Tu vas devoir te démener et jouer sérieusement», avait lâché l’un d’entre eux. Un autre avait, lui, déclaré : «il pensait que le Brasileirao était la ligue arabe ou chinoise.» Après cette pluie de critiques, Memphis, qui a retrouvé sa meilleure forme physique, a enchaîné les prestations intéressantes. Ainsi, il a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs du club de São Paulo (8 rencontres jouées en championnat et 3 en Copa Sudaméricana, 729 minutes jouées cette saison, ndlr). Heureux au Brésil, le cas du joueur de 30 ans préoccupe pourtant tout le monde ce vendredi.

Mais il perd le sourire

En effet, UOL révèle que le footballeur hollandais menace de claquer la porte. Selon la publication brésilienne, «Memphis est inquiet et veut quitter les Corinthiens en cas de destitution du président Augusto Melo». La star néerlandaise, qui a été recrutée par la direction actuelle, voit d’un très mauvais œil le possible départ du président, qui pourrait être démis de ses fonctions, et de son conseil d’administration, qui s’en ira avec lui. Le responsable du football des Corinthians, Fabinho Soldado, ainsi que d’autres dirigeants du club, ont dû appeler Memphis pour tenter de le rassurer. Mais UOL, qui cite des sources proches de la direction, indique que l’ancien de MU a menacé de partir en cas de destitution de son président.

Ce n’est pas la première fois qu’un départ de Depay est évoqué depuis sa signature. Au début du mois d’octobre, AS a révélé que le sponsor principal des Corinthians, à savoir la société de paris sportifs Esportes da Sorte, n’était pas autorisé à opérer au Brésil. Sauf que c’est cette entreprise qui finançait une grande partie des salaires et des primes versés à Memphis. Ce dernier aurait dû s’en aucune solution n’était trouvée avec le sponsor, qui aurait dû se retirer. Finalement, le Brésil a donné son autorisation à Esportes da Sorte, qui a pu poursuivre sa collaboration avec le club de São Paulo et donc Memphis a pu rester. Cette fois-ci, la situation est différente puisque c’est le joueur lui-même qui menace de s’en aller. D’autant que le mercato d’hiver approche à grands pas…