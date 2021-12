Didier Deschamps en dit plus sur son avenir

Didier Deschamps (53 ans) vit-il ses derniers mois à la tête de l'Équipe de France ? Présent à la tête des Bleus depuis 2012, le sélectionneur national arrive en tout cas en fin de contrat une fois la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre) achevée. Dans un entretien accordé à la presse et où était présent Le Parisien, il affirme ne pas être pressé de régler sa situation, lui qui a refusé des offres après la victoire en Russie en 2018. «Ça a pu arriver qu’on me sollicite, après le titre de champion du monde par exemple, mais je ne suis pas disponible.»

La suite après cette publicité

Même s'il a déjà indiqué qu'il avait toujours l'envie de diriger une équipe ou un club, il préfère rejeter les approches dont il fait l'objet. «Je n’ai pas à ouvrir la porte. En plus, la prochaine Coupe du monde se termine en décembre et en toute sincérité, je ne ressens pas d’usure comme sélectionneur. Si je pouvais faire dix ans de plus de ce que je vis aujourd’hui, ce serait l’idéal. Parce que c’est le très très haut niveau, c’est tout ce que j’aime. Je sais très bien que ça va s’arrêter un jour, ça aurait pu être le cas en 2013, 2016 voire le dernier été. En tout cas en 2022, mon téléphone est sur silencieux.»