PSG : Luis Enrique laisse la porte ouverte pour les JO

Cet été ne sera pas de tout repos pour les internationaux. Entre la Copa America, l’Euro et les Jeux Olympiques ensuite, il n’y aura pas beaucoup de répit pour les joueurs. D’ailleurs pour la dernière compétition citée, les clubs auront leur mot à dire sur l’envoi ou non de leurs hommes pour disputer le tournoi, les JO n’étant pas une compétition de la FIFA. Si certaines équipes ont déjà mis leur veto, comme le Real Madrid, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a laissé entendre en conférence de presse qu’il ne bloquerait pas ses joueurs, lui qui a remporté le tournoi olympique avec l’Espagne en 1992.

«Je ne suis pas propriétaire des joueurs, ils ont un contrat avec le club. J’ai gagné les Jeux olympiques, ce serait bizarre de ma part de dire non. il faut étudier chaque cas, mais c’est compliqué d’enchaîner les JO et l’Euro. Mais je suis ouvert et les joueurs ont une liberté individuelle», a assuré le coach espagnol. Reste à connaître la décision du club de la capitale désormais, alors que plusieurs joueurs pourraient être amenés à disputer les JO, comme par exemple Kylian Mbappé, s’il est toujours à Paris en août…

