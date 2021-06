Euro 2020, Autriche : Marko Arnautovic sous le coup d'une enquête pour racisme

Débutant sur le banc contre la Macédoine du Nord, Marko Arnautovic (32 ans) a marqué le troisième but de l'Autriche lors d'une victoire 3-1 pour le compte de la première journée de l'Euro 2020. Pour autant, il a eu un comportement violent en s'énervant et aurait insulté l'arrière gauche de Leeds United, Ezgjan Alioski. Selon le média serbe Informer il aurait dit «Jebo sam ti majku šiptarsku» à Ezgjan Alioski. Ce qu'on peut traduire par «j'ai baié ta mère, l'Albanais !»*

Pas le message le plus sympathique et qui a poussé Marko Arnautovic a s'excuser via les réseaux sociaux de la sélection autrichienne : «il y a eu des paroles enflammées hier dans l'émotion du match, pour lesquelles je voudrais m'excuser, spécialement envers mes amis de Macédoine du Nord et d'Albanie. Je voudrais être très clair, je ne suis pas raciste. J'ai des amis dans presque tous les pays et je me bats pour la diversité.» D'après Sky Austria, les excuses ne seront sans doute pas suffisantes puisque l'UEFA a lancé une enquête et celle-ci pourrait mener à une suspension de l'ancien buteur de West Ham.