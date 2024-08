Mercato : 2 gros clubs foncent sur la star des Bleuets Jean-Philippe Mateta

Quelle saison pour Jean-Philippe Mateta. L’attaquant passé par l’Olympique Lyonnais sort d’une bien belle saison avec Crystal Palace en Premier League, inscrivant 16 buts en 35 rencontres de Premier League, dont 25 en tant que titulaire. Puis, il a été retenu par Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques, inscrivant notamment le but de la victoire face à l’Argentine en quarts.

La suite après cette publicité

Et une fois ces JO terminés pour les Bleuets - le plus tard possible on espère - Mateta et ses agents risquent d’être bien occupé. Sa cote a explosé ces derniers mois, et plusieurs clubs sont intéressés par ses services. Il y a quelques jours seulement, il était question d’intérêts de clubs comme Aston Villa ou la Juventus. Ce week-end, la presse anglaise dévoile le nom de nouvelles formations intéressées.

À lire

Le Barça recale N’Golo Kanté, Kevin de Bruyne est fixé pour son avenir

Mateta va avoir le choix

D’après les informations du quotidien anglais The Sun, il y a deux gros clubs européens qui le convoitent. D’abord, Naples, qui pourrait faire du Français un renfort offensif de qualité, notamment en cas de départ de Victor Osimhen. Puis, le RB Leipzig, qui aurait déjà fait une offre par le passé et qui pourrait revenir à la charge dans les jours à venir. Deux formations disputant la Ligue des Champions, et logiquement intéressantes pour tout joueur…

La suite après cette publicité

Toujours est-il que l’hypothèse de rester à Crystal Palace est aussi sur la table. Le média anglais rajoute ainsi qu’il discute d’un nouveau contrat avec la direction du club de la capitale anglaise, mais demande un salaire conséquent. Une augmentation que les Eagles, qui ont déjà perdu Michael Olise cet été, seraient disposés à lui offrir. Affaire à suivre…