La LFP veut débuter la saison 2020-2021 en août

C'est désormais officiel, la saison 2019/20 ne reprendra pas en Ligue 1 et Ligue 2. Réuni au bureau de la Ligue de Football Professionnel, ce jeudi, celle-ci a pris des décisions fortes. Si la fin de cet exercice est désormais actée, l'instance dirigeante du football français travaille déjà sur la prochaine saison. Et un calendrier devrait vite se dessiner. Selon Didier Quillot, le directeur général de la Ligue, le début de la saison 2020/21 devra avoir lieu au plus tard en août prochain.

«On veut démarrer au mois d'août, au plus tard le 22 ou 23 août. Ce sera arrêté avec les diffuseurs (Mediapro, Canal + et beIN Sport). C'est avec eux et en tenant compte de la situation sanitaire que nous déciderons la date de reprise. Si le gouvernement nous permet de rejouer, y compris à huis clos, nous penserons à jouer la finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France début août, a expliqué Didier Quillot lors du point presse de la LFP. En lien, avec la FFF et l'UEFA, pour donner les clubs qui participent aux compétitions européennes. Nous ferons une Assemblée Générale le 20 mai pour arrêter toutes les décisions, arrêter le budget et préparer le dossier que nous remettrons le 25 mai. Ce qui est sur c'est que nous ne démarrerons pas le championnat au-delà du 22 et 23 août.»