LOSC : Timothy Weah a la cote

Sous contrat jusqu’en juin 2024 et évalué à une quinzaine de millions d’euros, Timothy Weah ne manque pas de prétendants pour ce mercato hivernal. Selon les dernières informations du quotidien L’Equipe, l’international américain est notamment dans le viseur de plusieurs écuries anglaises. Fulham, davantage intéressé pour cet été selon nos informations, Everton et Brighton sont ainsi sur le coup. Et ce n’est pas tout…

Si aucune offre n’a encore filtré, le jeune attaquant de 22 ans reste également dans le viseur du Séville FC, pensionnaire de Liga. Auteur de 9 petits matches de L1, pour seulement 3 titularisations, depuis le début de la saison, Timothy Weah, un temps blessé, vit une saison globalement délicate. Barré par la concurrence, parfois replacé dans un rôle de latéral droit, l’Américain aux 29 sélections (4 buts) pourrait donc se laisser tenter par un nouveau projet…

