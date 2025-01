John Textor a fait un sale coup aux joueurs de Botafogo

John Textor est sur tous les fronts et l’Américain fait jaser. En France, le boss de l’Olympique Lyonnais a utilisé la filiale Eagle pour négocier le prêt gratuit de Thiago Almada et permettre ainsi aux Gones de se renforcer malgré l’interdiction de recrutement. En revanche, la situation est moins réjouissante à Botafogo, qui n’a toujours pas de coach en plus de voir ses stars partir.

La suite après cette publicité

En plus de laisser filer gratuitement Almada à l’OL pour arranger les intérêts rhodaniens, O Glorioso a vu croitre le mécontentement de ses joueurs vis-à-vis de la direction. La raison ? Globoesporte nous apprend que le club carioca a retardé le versement du treizième mois de salaire et des primes liées aux récents trophées remportés. C’est notamment la prime pour la Copa Libertadores qui fait jaser puisque son versement a été repoussé à deux reprises. Enfin, les joueurs se plaindraient également du retard concernant le paiement de droits d’image.