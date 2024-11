PSG : l’avertissement de Luis Enrique à Désiré Doué

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain en échange de 50 M€, Désiré Doué ne dispose pas encore d’un énorme temps de jeu (3 titularisations en 11 matches) et ne se montre pas très décisif (1 passe décisive). Mais Luis Enrique semble content de son joueur, tout en le mettant en garde. Il attend la bonne mentalité de sa part pour être pleinement intégré à l’équipe.

« Je le considère très bien. Il n’y a pas de règles mathématiques en foot. Pour certains joueurs, il y a plus de facilités, pour d’autres moins. Un joueur français a peut-être plus de facilités à s’adapter, mais chaque cas est différent. Il n’y a pas de règle. Certains s’adaptent vite, d’autres plus lentement. Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe. », a-t-il confié en conférence de presse.

