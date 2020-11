Sami Khedira pense à quitter la Juventus cet hiver

Champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions en 2014 avec respectivement l'Allemagne et le Real Madrid, Sami Khedira (33 ans) n'est plus l'ombre du joueur qu'il a longtemps été. N'ayant pas disputé la moindre minute avec la Vecchia Signora, le milieu de terrain arrive en fin de contrat à la fin de la saison.

Resté cet été alors qu'un départ était déjà envisagé, Sami Khedira voulait aller au terme de son contrat. Cependant, les dernières informations de Bild font état d'une volte-face. Le joueur étudierait de plus en plus la possibilité de partir cet hiver.