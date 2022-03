France-Côte d'Ivoire : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Stade Orange-Vélodrome de Marseille accueille l'équipe de France et son homologue de la Côte d'Ivoire à l'occasion d'un match amical à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h15. Qualifiés pour le Mondial 2022, les Bleus se préparent avant le retour de la Ligue des Nations au mois de juin (Danemark, Croatie, Autriche). L'occasion pour Didier Deschamps de tester de nouveaux talents. Pour ce match, le sélectionneur français propose un 3-4-1-2, avec Lloris dans le but. Défense à trois avec Koundé en axe droit, Varane au centre et Lucas Hernandez sur la gauche.

Régional de l'étape, William Saliba débute sur le banc. Coman et Theo Hernandez occupent les ailes et entourent le duo Tchouameni-Pogba. Devant, Griezmann débute en soutien du duo Giroud-Nkunku. En face, Patrice Beaumelle propose un 4-3-3. Éliminés de la course pour le Qatar, les Éléphants auront tout de même à cœur de bien faire. Sangaré est aligné dans le but, protégé par une défense composée d'Aurier et Konan sur les côtés et d'une charnière Bailly-Boly. Au milieu, Seri sera épaulé par Sangaré et Kessié, alors que devant, le buteur Haller comptera sur le soutien de Zaha et de Pépé.

Les compositions officielles :

France : Lloris - Koundé, Varane, L.Hernandez - Coman, Tchouaméni, Pogba, T.Hernandez - Griezmann - Giroud, Nkunku

Côte d'Ivoire : Badra Ali - Aurier, Bailly, Boly, Konan - Kessié, Seri, Sangaré - Pepe, Haller, Zaha