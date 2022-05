AS Roma : la métamorphose de Tammy Abraham signée Mourinho

« Que m'a appris José Mourinho au cours de mes trois premiers mois à Rome ? Juste à être un monstre, vraiment. Je pense que l'une des premières remarques était que j'étais un joueur trop gentil, et que, avec l'expérience, je devais montrer plus d'agressivité en tant que buteur. Il ne s'agit pas d'être tout le temps gentil sur le terrain. Vous avez besoin de caractère, de cette présence pour faire peur aux défenseurs ». Cette déclaration de Tammy Abraham dans un entretien accordé au Telegraph résume bien l'impact de José Mourinho sur la très bonne saison de l'attaquant anglais en Italie. Devenu indésirable à Chelsea la saison dernière aux yeux de Thomas Tuchel, le jeune joueur de 23 ans avait décidé de plier bagages et de tenter une nouvelle aventure. Mais alors que beaucoup de joueurs anglais préfèrent être prêtés en Premier League, lui avait décidé de s'envoler direction l'Italie et donc ainsi rejoindre le Special One à la Roma.

La suite après cette publicité

Choix numéro un de l'ancien coach de Manchester United pour succéder à Edin Dzeko sur le front de l'attaque, Tammy Abraham n'avait pas tardé à confirmer tout son potentiel. De quoi évidemment satisfaire le club de la Louve qui avait déboursé plus de 40 millions pour s'attacher ses services, mais aussi le joueur qui avait décidé de sortir de sa zone de confort en Angleterre pour découvrir un autre football. «Il aurait été facile pour moi de trouver un autre club en Angleterre. Au lieu de cela, je voulais voler. J'aime le football, j'aime gagner», déclarait-il au moment de sa signature dans la capitale italienne. Et il ne l'a pas caché par la suite, s'il a accepté de rejoindre la Roma, c'est surtout pour travailler avec José Mourinho et enfin franchir un cap dans sa carrière qui commençait à stagner après un exercice 2019-2020 pourtant prometteur avec Chelsea (18 buts, 6 passes décisives). «Je l’ai dit plusieurs fois, mais Mourinho est l’entraîneur idéal pour moi en ce moment. C’est quelqu’un qui sait comment m’aider à me développer et à tirer le meilleur de moi», expliquait-il récemment.

Un jeu sans ballon plus intéressant

«Il y a toujours un petit doute pour un joueur qui est né et a grandi en Angleterre. Ils ne quittent pas tellement Londres et ce n’est pas facile de s’adapter. Mais mon doute est déjà passé. Tammy est déjà parfaitement intégré à l’équipe et à Rome», confiait le Special One seulement quelques mois après l'arrivée de son poulain. Et preuve en est, Tammy Abraham n'a jamais cessé répondre sur le terrain. De loin le meilleur buteur du club cette saison, l'international anglais (10 capes, 3 buts) qui a d'ailleurs retrouvé la sélection grâce à ses performances en club, a inscrit 24 buts et délivré 5 passes décisives en 48 matches soit une moyenne d'un but tous les deux matches. En plus d'être souvent décisif, l'ancien attaquant de Swansea a aussi progressé dans son jeu sans ballon et notamment sur son travail défensif, ce qui avait semblé lui faire défaut à Chelsea lorsque Thomas Tuchel avait décidé de l'écarter du groupe, préférant des profils plus travailleurs comme Giroud ou Werner par exemple.

«Il n'est pas dans une équipe dominante, où il suffit à l'attaquant d'être dans la surface de réparation pour marquer des buts. Chez nous, il faut aussi travailler dur. C'est un long processus pour lui, cela le limite un peu mais il travaille dur pour le bien de l'équipe. Bien sûr, il peut marquer plus de buts, mais son attitude s'améliore beaucoup», ajoutait il y a peu José Mourinho à Sky Sport Italia. Précieux et décisif avec la Roma, Tammy Abraham, qui avait réalisé une prestation remarquée face à Leicester en demi-finale aller de C4, aura l'occasion ce jeudi d'emmener son équipe en finale de la compétition. De quoi prouver encore une fois qu'il est devenu un joueur affirmé, capable de jouer au plus haut niveau et notamment la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Car son choix de quitter Chelsea avait pour but de jouer le Mondial comme il l'a expliqué il y a peu. «Une grande partie de mon départ était due au fait que nous approchions de l'année de la Coupe du Monde et que je devais jouer, faire mes preuves et bien faire. Je dois juste essayer de me préparer, essayer de faire partie de l'équipe. Je pense que si vous faites les choses correctement dans votre club, vous recevrez l'appel, je dois juste continuer» précisait-il. Il est pour le moment sur la bonne voie...