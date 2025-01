Équipe de France : les raisons du départ de Didier Deschamps sont connues

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Hier soir, plusieurs médias français, dont Le Figaro, ont annoncé le prochain départ de Didier Deschamps. En effet, le technicien âgé de 56 ans va quitter les Bleus à l’issue de son contrat en 2026. Il va d’ailleurs officialiser la chose ce mercredi au Journal de 13 heures de TF1. Ce sera forcément un moment particulier et spécial pour l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille qui occupe ce poste depuis 2012. Si rien ne change d’ici 2026, il aura passé 14 ans à la tête de l’équipe de France. Un record de longévité pour un entraîneur.

Celui qui a dirigé 165 rencontres, pour un bilan de 105 victoires, 34 nuls et 26 défaites, a aussi connu de nombreux succès depuis le début de son mandat. Le plus marquant est, sans conteste, le sacre en Russie lors de la Coupe du monde 2018. Une compétition qu’il avait déjà remportée en tant que joueur. Mais le natif de Bayonne a connu quelques bas, surtout ces derniers mois. En effet, il a surtout été critiqué pour le jeu produit par son équipe ou encore pour certains choix au moment de faire ses listes. Certains supporters, journalistes et consultants ont même réclamé son départ.

DD est très clair

Ils n’auront plus longtemps à attendre puisque DD s’en ira au plus tard à la fin de son bail en 2026, avec il l’espère une victoire lors du Mondial. Mais après cette annonce, de nombreuses questions se posent. La première est de savoir pourquoi Deschamps a pris cette décision. Ce mercredi, plusieurs médias dévoilent les dessous de sa décision. Ainsi, L’Equipe explique qu’il avait déjà évoqué cela en privé l’été dernier, parfois de façon taquine. Ce n’est donc pas vraiment une surprise. De son côté, Le Parisien et Le Figaro assurent qu’il n’a pas ressenti une forme de lassitude et qu’il n’y a pas de démission ou de signe de dépression ou de malaise.

Il est d’ailleurs toujours très motivé mais il estime avoir fait tout simplement son temps. Le Parisien ajoute qu’on ne lui a pas montré la porte de sortie. Ce que L’Equipe confirme en révélant que Philippe Diallo, mis dans la confidence avant les fêtes de fin d’année, n’écartait pas de continuer avec lui après 2026. Mais DD a tranché. Il a d’ailleurs souhaité que sa décision et son cas personnel ne polluent pas la vie des Bleus en mars prochain. Il a donc décidé d’annoncer son choix plusieurs mois avant afin que son groupe ne soit pas impacté et puisse se concentrer sur les rencontres face à la Croatie.

Diallo évoque la décision de Deschamps

Ce que le président de la FFF, Philippe Diallo, a reconnu lors d’un entretien accordé à L’Equipe. «Nous avons évoqué cela juste avant les fêtes de Noël. Il m’a donné sa décision de ne pas aller au-delà de son contrat actuel, en 2026. Il m’a fait part de cette intention et a choisi pour l’annoncer un moment où l’on est encore loin du premier match, en mars, afin qu’il n’y ait pas de perturbation autour de l’équipe. C’est une décision personnelle, responsable et élégante, à l’image du personnage qu’il est. Il est toujours aussi motivé et prêt à porter haut les couleurs de l’équipe de France. Mais il a peut-être ressenti qu’en 2026, il aura passé plus d’une dizaine d’années à la tête des Bleus, ce qui est en soi assez exceptionnel, et qu’il était temps de passer à autre chose.»

Concernant une possible usure, Diallo a été clair : «je ne le crois pas. C’est vrai que l’équipe de France, malheureusement, est souvent l’objet de critiques de certains observateurs. Je pense que le parcours de Didier Deschamps est exceptionnel, marqué par les titres les plus prestigieux. À l’Euro, c’était encore une demi-finale d’un grand tournoi. Il n’était touché ni par la lassitude ni par les critiques. À l’issue de la compétition, je lui avais posé la question. Il m’avait clairement répondu qu’il était pleinement investi et regonflé pour poursuivre sa mission. Il le fait d’ailleurs, car je rappelle que l’on a terminé en tête de notre groupe pour la Ligue des nations. Il est à ce jour le plus grand sélectionneur de l’équipe de France.» Le boss de la FFF estime aussi que DD conservera son autorité auprès de ses joueurs malgré son annonce. Un sujet qui reviendra sans doute sur le tapis lors des prochains rassemblements.