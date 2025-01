Équipe de France : Didier Deschamps va annoncer son prochain départ des Bleus

Ce n’est pas pour tout de suite, mais ça va vite arriver. Un énorme chapitre de l’histoire de l’équipe de France va se refermer en 2026, au plus tard. Ce soir, Le Figaro et L’Équipe l’annoncent en chœur : Didier Deschamps a décidé de ne pas aller au-delà de son contrat qui le lie avec la FFF jusqu’en 2026. Il l’annoncera publiquement mercredi sur TF1. En clair, si les Bleus se qualifient pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, ce sera le dernier tournoi de DD avec la sélection nationale. Cette annonce n’est pas vraiment une surprise en soi, puisque DD avait prévenu Philippe Diallo avant les fêtes. Mais elle marque la fin d’un règne de quatorze ans, si Deschamps tient jusqu’au bout.

Un départ annoncé sur TF1

Jamais un sélectionneur n’aura duré aussi longtemps à la tête des Bleus. Actuellement, Deschamps a dirigé 165 matches et compte 105 victoires, 34 nuls et 26 défaites. Son bilan restera à jamais marqué par une Coupe du Monde prometteuse en 2014 au Brésil (éliminé en quarts face au futur champion allemand), deux finales malheureuses (Euro 2016, Mondial 2022), mais surtout par deux victoires étincelantes, à savoir le Mondial 2018 en Russie et la Ligue des Nations 2021. Malheureusement pour Deschamps, sa fin de mandat est moins reluisante.

Chahuté avant d’aller au Qatar en 2022, DD était revenu du Golfe renforcé après avoir atteint une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Un constat qui s’était vérifié avec une prolongation jusqu’en 2026 négociée en catimini avec l’ancien boss de la FFF, Noël Le Graët. Et si cette confiance renouvelée était justifiée pour beaucoup, au vu du parcours des Bleus au Qatar, la façon de faire du duo Deschamps-Le Graët avait fait naître de très grosses remises en question sur le choix d’avoir maintenu Deschamps en poste, alors que Zinedine Zidane toquait à la porte depuis plusieurs semaines. Une ambiance de défiance qui s’est confirmée par la suite.

Une fin de règne chaotique

En effet, après avoir été égratigné par les médias, DD a ensuite commencé à ne plus avoir la mainmise sur son groupe. On pense immédiatement au choix très polémique d’avoir confié le brassard de capitaine des Bleus à Kylian Mbappé au détriment d’Antoine Griezmann. Une décision qui a d’ailleurs marqué le début du déclin du Colchonero chez les Bleus. S’en est suivi une gestion très contestée du capitaine Mbappé vis-à-vis du reste du groupe et un Euro 2024 raté dans les grandes largeurs (aussi bien sportivement que médiatiquement). Le tournoi en Allemagne a d’ailleurs semblé être la compétition de trop pour DD. Mais le sélectionneur s’est accroché.

Manque de chances, les polémiques se sont succédé lors des trois rassemblements entre septembre et novembre. Des polémiques liées aux résultats contrastés, à un style de jeu toujours aussi ennuyeux, mais surtout à l’absence remarquée du capitaine Mbappé. Peu en vue en septembre, le joueur du Real Madrid avait fini par avoir l’autorisation de ne pas venir en octobre, avant d’être écarté en novembre. Malgré tout ce chaos, Deschamps a quand même réussi à qualifier la France pour les quarts de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie. Bientôt libéré d’un poids après l’annonce de demain, DD aura au moins l’avantage d’aborder ses derniers rendez-vous en bleu sans être interrogé sans cesse sur son avenir.