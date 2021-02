L'OM vise Jorge Sampaoli

Depuis ce mardi et la conférence de presse désormais mythique d'André Villas-Boas, qui a annoncé sa démission de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, tous les noms de coaches commencent à sortir dans la presse pour le remplacer. Nous vous évoquions ainsi la piste menant Maurizio Sarri, qui était une des priorités de Pablo Longoria, le head of football de Marseille, mais qui n'est pas chaud pour venir en cours de saison et encore moins convaincu par le projet.

Ce mercredi soir, face à Lens, ce sera le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, accompagné des entraîneurs de la réserve et des jeunes, qui prendra place sur le banc. Mais les Phocéens sont bien à la recherche d'un nouveau nom. Selon les informations d'ESPN Brésil, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli, l'un des disciples de Marcelo Bielsa, et qui avait déjà été annoncé, par le passé, proche de la Canebière.

Il a remporté la Copa America

Le natif de Casilda, en Argentine, est aujourd'hui âgé de 60 années. Il entraîne actuellement du côté du Brésil, à l'Atlético Mineiro, qui est troisième de son championnat à cinq journées du terme. Toutefois, il est encore sous contrat jusqu'à décembre prochain et on l'imagine quand même assez mal lâcher ses joueurs avant la fin du championnat. En Europe, il est passé du côté du Sévilla FC entre 2016 et 2017. Il a aussi entraîné la sélection nationale chilienne.

André Villas-Boas deixou o Olympique de Marselha. O clube francês está de olho no Sampaoli! 👀

Confira mais detalhes AGORA, ao vivo no SportsCenter, na ESPN Brasil e pelo ESPN App! #SCBrasilDeCasa pic.twitter.com/TOXaPk1fIr — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) February 3, 2021

Avec cette dernière, il a notamment remporté la Copa America en 2015 avant de devenir le sélectionneur de l'Argentine. Connu pour son tempérament, Jorge Sampaoli réveillerait peut-être, en débarquant, l'âme de l'OM sous Bielsa et son coach ressemblerait un peu plus à la fougue, le caractère du cratère du Vélodrome. Mais on est encore bien loin d'une signature et le média brésilien n'a pas donné beaucoup plus de détails quant à cette piste...