Euro 2024, Allemagne : Leroy Sané risque gros

Leroy Sané se souviendra longtemps du premier carton rouge reçu dans sa carrière. Après un contact rugueux avec Phillipp Mwene lors de Autriche-Allemagne (2-0), l’ailier Munichois s’est relevé et a asséné un coup au latéral droit de Mayence. L’arbitre l’a logiquement expulsé, précipitant cette nouvelle défaite allemande. Sané a reçu le soutien de son sélectionneur, Julian Nagelsmann, et s’est excusé sur les réseaux sociaux. «Une soirée à oublier à Vienne. Je me suis excusé pour ce geste auprès de mes coéquipiers dans le vestiaire. Malgré toute mon émotion et mon ambition, cela ne doit pas m’arriver, surtout dans notre situation actuelle. Un grand pardon aussi à nos supporters. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour que 2024 soit une année de succès.»

Faute avouée, à moitié pardonnée mais pas pour l’UEFA qui risque de sévir. Le règlement stipule qu’il y aura «au moins trois matchs de suspension» ou parle d’«une durée appropriée» bien plus floue mais sous-entendue plus lourde surtout si l’agression est caractérisée. Pour qualifier cela, la commission de discipline de l’instance doit estimer qu’il y a eu «un coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup pied, morsure ou crachat à l’encontre d’un adversaire.» Dans les deux cas, le Munichois risque gros puisque trois matchs de suspension lui feraient louper le rendez-vous international de mars (2 matchs), plus une rencontre de préparation en vue de l’Euro. Si jamais l’UEFA décidait de sévir plus durement, la compétition continentale serait même compromise pour celui qui est une valeur sûre de la Mannschaft (59 sélections, 12 buts).