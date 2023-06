Vidéo : la rencontre excitante entre Ishowspeed et son idole Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

IShowSpeed ​​est un fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo depuis longtemps. Même lors de sa propre participation à des événements de football comme le match caritatif Sidemen, Speed ​​a toujours exprimé son admiration pour Ronaldo, le considérant comme une source d’inspiration. Il a toujours rêvé le rencontrer. Et après des mois d’attente et de discussion avec l’entourage du joueur portugais, ça y est ! Le Graal lui fut atteint ! Speed a rencontré Ronaldo dans le tunnel du Estádio da Luz où se jouait Portugal contre la Bosnie-Herzégovine, ce qui l’a mis dans tous ses états. Submergé par les émotions, il tomba à genoux, exhibant fièrement un tatouage qu’il s’était fait faire en l’honneur de la célèbre fête de Ronaldo, et resta en état de choc pendant plusieurs minutes après la rencontre.

À lire

Eliminatoires Euro 2024 : le Portugal continue son sans-faute face à la Bosnie, la Belgique bute sur l’Autriche