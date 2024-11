France - Israël : l’énorme perte financière de la FFF

La FFF ne se frotte pas vraiment les mains. Alors que l’équipe de France reçoit Israël demain soir (20h45), un énorme manque à gagner attend la 3F. Comme l’explique L’Équipe, la Fédération doit attirer 60 000 supporters pour être rentable dans le cadre de son contrat avec le Stade de France. Or, seulement 15 000 supporters devraient assister à la rencontre de Ligue des Nations, qui ne déchaîne pas les passions, notamment en raison de son faible prestige, de ses enjeux assez moindres, de son contexte, mais aussi de l’absence de stars.

D’ordinaire, la FFF réalise entre 3 et 4 millions d’euros de recettes guichets (la FFF paye plus de 2,5 millions d’euros par match), un chiffre qui devrait être divisé par dix ce jeudi. En ce qui concerne ses frais, ils devraient être nettement plus élevés qu’à l’accoutumée, avec 3 500 stadiers mobilisés au lieu de 2000 habituellement. Au total, le bilan financier de la rencontre devrait impacter à hauteur de 3,5 millions d’euros les finances fédérales.