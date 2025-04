OL : la déclaration piquante de Rayan Cherki sur le niveau de Manchester United

C’était le match attendu par tous les supporters lyonnais. Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais recevait Manchester United lors des quarts de finale de la Ligue Europa. Un match de prestige face à une équipe mythique d’Angleterre. À domicile, Lyon avait les armes pour faire tomber une équipe mancunienne malade depuis le début de saison et qui pointait à une décevante 13e place en Premier League. Dans une prestation sérieuse, les hommes de Paulo Fonseca avaient réussi à ouvrir le score grâce à Thiago Almada, bien aidé par une faute de main d’André Onana.

Pourtant, malgré son match sérieux, l’OL a fini par se faire surprendre par deux fois. Une première fois dans le temps additionnel de la première période grâce à une tête de Leny Yoro. La deuxième fois, en toute fin de rencontre, sur une tête de Zirkzee. Et ce but devait mettre KO une équipe lyonnaise qui avait eu des occasions pour reprendre l’avantage. Mais alors qu’on pensait la défaite inévitable pour l’OL, Rayan Cherki a arraché l’égalisation à la 90e+5 d’un petit piqué en renard des surfaces. Un but qui a sauvé un match moyen de sa part.

Cherki espère que United sera plus offensif au retour

Après la rencontre, au micro de Canal+, le Français est revenu sur le match nul arraché. Et à chaud, il estime que son équipe méritait bien mieux que ce nul avant d’expliquer que son match moyen était dû à son positionnement.«On mérite encore mieux que le nul. On a bien respecté les consignes du coach. On sait qu’un quart de finale, c’est un match aller retour. On va aller là-bas pour gagner et rien d’autre. Rester à droite, ce n’est pas ce que j’aime faire, j’aime apporter au collectif, apporter le surnombre. Aujourd’hui, j’ai dû faire don de mon match pour aider l’équipe, je suis récompensé par un but, je suis content même si je sais qu’on peut faire mieux avec une idée en tête : gagner le match.»

Relancé sur le match retour et l’obligation pour Manchester United de montrer un autre visage, Rayan Cherki a eu des mots forts sur le niveau des Mancuniens, estimant qu’ils avaient intérêt à plus se découvrir à Old Trafford. «Ils vont devoir plus s’ouvrir au retour. Quand on voit qu’ils viennent avec deux milieux défensifs aujourd’hui, c’est clairement qu’ils nous craignent. J’espère que là-bas ils ne vont pas faire la même… Parce que nous, on va y aller pour prendre la victoire, et prôner un beau football.» Une petite sortie piquante qui devrait faire réagir en Angleterre. En tout cas, le message est passé. Rayan Cherki veut faire tomber United et son équipe ne mettra pas le bus jeudi prochain.