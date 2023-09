Les 10 nommés au Trophée Yachine

Qui prendra la relève de Thibaut Courtois en tant que meilleur gardien du monde ? On le saura le 30 octobre prochain, pendant la cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs de la planète foot sur la saison écoulée. Et justement, le portier belge est candidat à sa succession, lui qui a encore brillé avec le Real Madrid.

En plus du gardien des Merengues et des Diables Rouges, on retrouve logiquement Ederson, qui a tout gagné avec Manchester City la saison dernière. Le Marocain Yassine Bounou est aussi de la partie, tout comme Mike Maignan ou encore Marc-André ter Stegen. Emiliano Martinez, vainqueur du Mondial avec l’Argentine, est logiquement là. A noter la présence du Lensois Brice Samba comme surprise du chef !

La liste complète

Yassine Bounou (Al-Hilal, Maroc)

Thibaut Courtois (Real Madrid - Belgique)

Ederson (Manchester City - Brésil)

Dominik Livakovic (Fenerbahçe - Croatie)

Mike Maignan (AC Milan - France)

Emiliano Martinez (Aston Villa - Argentine)

André Onana (Manchester United - Cameroun)

Aaron Ramsdale (Arsenal - Angleterre)

Brice Samba (RC Lens - France)

Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone - Allemagne)