Droits TV, Ligue 1 : DAZN révèle ses dix meilleures affiches, dont six avec le PSG

À une semaine de la reprise de la Ligue 1 McDonald’s, DAZN passe à la vitesse supérieure. Après avoir annoncé les différents abonnements à disposition, la plateforme anglaise dévoile ce jeudi, dans un communiqué, les dix meilleurs matchs de la saison de championnat. Elle proposera la meilleure rencontre lors des journées impaires et le deuxième choix lors des journées paires et vice-versa avec BeIN Sports, qui diffusera un match de championnat par journée.

La suite après cette publicité

Parmi ces dix rencontres, six d’entre elles concernent le Paris Saint-Germain. Il s’agira des deux matchs contre Marseille, de la double confrontation face à Lyon, ainsi que d’un PSG-Monaco et d’un PSG-Lille. La chaîne britannique diffusera également la double confrontation entre l’OL et l’OM et les deux « derbys du Rhône » entre Lyon et l’AS Saint-Étienne.