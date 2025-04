Raphinha revient sur ses propos polémiques contre l’Argentine

Si Raphinha marche sur l’eau avec le FC Barcelone, le Brésilien a un peu plus de mal avec le Brésil. Lors de la dernière trêve internationale, la Seleçao était opposée à l’Argentine, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Et alors que l’attaquant du Barça avait déclaré «on va les défoncer, sur et en dehors du terrain s’il le faut. Je vais marquer ! Qu’ils aillent se faire f…», son équipe s’est finalement lourdement inclinée 1-4, et le gaucher n’a même pas pu se consoler en faisant trembler les filets.

Interrogé sur ces propos à l’issue de la victoire des Blaugranas contre Dortmund (4-0) mercredi, l’ancien Rennais n’a pas fait son mea-culpa. « Ma déclaration sur l’Argentine ? Peut-être que le mot que j’ai utilisé n’était pas le plus approprié, mais quand je porte le maillot de l’équipe nationale, c’est que je suis ici pour le défendre, pour défendre mon pays. Ce qui m’importe, c’est que je défendrai mes supporters, que ce soit en équipe nationale ou ici à Barcelone. Si je dois me battre, peu importe qui est de l’autre côté, pour le bien de l’équipe, je me battrai. Je ne reviendrai pas sur un mot de ce que j’ai dit. Peut-être que la façon dont j’ai parlé était un peu tranchante, mais comme je l’ai dit, je me battrai toujours pour le maillot de l’équipe nationale tant que je serai là-bas. » La prochaine rencontre entre les deux nations risque à nouveau d’être électrique.