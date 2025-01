N2 : Bordeaux enchaîne face au Poiré-Sur-Vie et remonte à la 2e place

Seizième journée de National 2 ce samedi avec les Girondins de Bordeaux qui recevaient la lanterne rouge du Poiré-Sur-Vie. Il fallait donc, pour la formation de Bruno Irles, prendre impérativement les trois points pour rester dans la course à la montée jusqu’en fin de saison. C’est chose faite, non sans mal. Après l’ouverture du score de Yanis Merdji en tout début de rencontre, les Bordelais ont lutté pour faire le break.

Après plusieurs occasions, c’est finalement dans les dernières minutes que les coéquipiers d’Andy Carroll ont fait le break. L’attaquant Soufiane Bahassa a assuré la victoire des siens (2-0). Avec ce succès, Bordeaux monte à la 2e place et fait une très belle opération puisque les deux équipes devant, à savoir Saint-Pryvé et Saint-Malo, ont perdu des points. Saint-Malo a notamment concédé sa première défaite de la saison. Bordeaux revient à 5 points du leader et peut rêver d’une montée en fin de saison.