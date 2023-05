OGC Nice : vers une retraite de Lucien Favre ?

Après deux saisons de repos, Lucien Favre était de retour sur un banc cet été. Le technicien suisse décidait de reprendre du service en remplaçant Christophe Galtier sur le banc de l’OGC Nice. Un banc qu’il connaissait bien pour y avoir été coach de 2016 à 2018. Mais après 6 mois difficiles, l’ancien du Borussia Dortmund a fini par être viré à la suite d’une élimination improbable en 32e de finale de Coupe de France en janvier dernier. La dernière aventure de sa carrière ? Possible.

Selon nos informations, Lucien Favre pense de plus en plus à la fin de sa carrière d’entraîneur. Du haut de ses 65 ans, le coach a reçu plusieurs offres depuis son départ de Nice mais il n’a pas encore fait son choix. Il ne sait pas encore s’il a envie de continuer a être entraîneur. Passé notamment par le banc du Borussia Mönchengladbach, de Nice (deux fois), de Zurich ou encore du Borussia Dortmund et du Hertha Berlin, Favre aura été un coach reconnu pour son style de jeu séduisant.

