Le FC Barcelone lance l'épineux chantier des prolongations

Le FC Barcelone prépare déjà l'avenir. Après une terrible semaine marquée par une très mauvaise opération en Ligue des Champions et une défaite lors du Clasico face au Real Madrid (3-1), les pensionnaires du Camp Nou vont tenter de repartir de l'avant sous les ordres de Xavi. Un technicien largement pointé du doigt après le revers face aux Merengues. Pourtant, le coach espagnol conserve la confiance de ses dirigeants qui se plient en quatre pour accéder à ses exigences. Ils l'ont notamment fait cet été en recrutant les joueurs qu'il avait demandée, à l'image de Robert Lewandowski et de Jules Koundé, pour ne citer qu'eux.

Le Barça a plusieurs dossiers chauds

En revanche, ils ont échoué dans leur tentative de mettre la main sur Bernardo Silva (Man City). Pour satisfaire l'exigeant Xavi, la direction barcelonaise planche déjà sur le prochain mercato. C'est ce qu'a annoncé le président Joan Laporta vendredi. «Nous travaillons avec l'entraîneur, le secrétariat technique et le directeur du football pour cette fenêtre de transfert hivernale. Nous analysons les choses depuis un certain temps et nous allons améliorer l'équipe si nous en avons la possibilité.» Malgré des soucis financiers, le Barça compte bien se montrer actif en janvier 2023.

L'objectif sera notamment de réaliser des coups avec les joueurs en fin de contrat. En parallèle, les Catalans doivent aussi gérer le chantier des prolongations. Et c'est le directeur du football, Mateu Alemany, qui est en charge de ces dossiers comme l'explique Sport ce mardi. Il va trancher d'ici janvier concernant les éléments libres en 2023. Concernant Marcos Alonso, il va prolonger de deux ans, sauf retournement de situation. Tout a été déjà prévu au moment de sa signature. Les Culés comptent aussi sur Iñaki Peña, également très apprécié.

Les joueurs sous contrat jusqu'en 2023 et 2024 sont concernés

Ensuite, les Blaugranas vont devoir se positionner concernant d'autres joueurs. Concernant Memphis Depay, un rendez-vous est prévu après le Mondial. Mais le Barça n'est pas disposé à lui offrir ce qu'il attend financièrement. L'écurie espagnole va aussi devoir régler les cas Hector Bellerin, qui est une énigme car il a peu joué, et Sergi Roberto, qui arrive à la fin de son cycle. Même chose pour Sergio Busquets, qui a priori ne sera pas retenu. Sur la pente descendante aussi, Gérard Piqué va être invité à trouver un nouveau club. Sauf que le défenseur, qui touche un gros salaire, sera libre en 2024.

Le Barça va donc tenter de le faire partir. Mateu Alemany veut, en revanche, avancer sur les prolongations de contrat de deux joueurs liés au club jusqu'en 2024. Il s'agit d'abord d'Alejandro Balde. Des échanges ont déjà eu lieu avec son agent Jorge Mendes et ils ont été positifs. Ensuite, le FC Barcelone veut aussi évoquer la prolongation d'Ousmane Dembélé. Le Français a étendu son bail l'été dernier alors qu'il était libre. Les Culés voudraient le blinder au plus vite pour éviter un nouveau feuilleton. Si jamais il venait à refuser, Sport assure que les Blaugranas le mettront sur le marché. Une histoire sans fin.