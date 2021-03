Zambie-Algérie : les compositions probables

La suite après cette publicité

Les champions d'Afrique en titre poursuivent leur campagne de qualification pour la CAN 2021 (qui se jouera en janvier… 2022) ce soir (20h) avec un déplacement sur la pelouse d'un ancien vainqueur de l'épreuve, la Zambie. Déjà qualifiés, les Algériens vont tout de même tenter de faire bonne figure et de ne pas fausser la course à trois qui se jouent derrière eux, pour la 2e place qualificative.

Les Zambiens sont, en effet, encore en course pour aller au Cameroun l'hiver prochain, eux qui n'ont seulement que 2 points de retard sur le Zimbabwe. Pour s'imposer ce soir, ils feront confiance à un 4-3-3. Comme Djamel Belmadi du côté algérien. L'ancien milieu de terrain de l'OM pourrait faire confiance à une attaque Ghezzal-Slimani-Belaili en l'absence, notamment de Riyad Mahrez, dispensé de ce voyage en Zambie.