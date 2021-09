Qualif. CdM 2022 : la Norvège et la Russie assurent, la Serbie fait voler en éclats le Luxembourg

Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 se poursuivaient ce samedi avec les matches des groupes A, G et H. Dans le groupe A, la Serbie et le Luxembourg se rencontraient dans le haut du tableau. Les Aigles Blancs ont respecté leur rang et rapidement Aleksandar Mitrovic s'est offert un doublé (22e et 35e). Si les Luxembourgeois ont repris espoir grâce au but d'Olivier Thill (77e), le but contre son camp de Maxime Chanot (82e) a mis un coup final aux espoirs de la sélection du Duché. Cette dernière a de nouveau craqué en fin de match sur un but de Nikola Milenkovic (90e +7). Avec cette victoire 4-1, la Serbie prend la tête du groupe A avec 10 points et une différence supérieure au Portugal (+5 contre +4). L'autre rencontre du groupe entre l'Irlande et l'Azerbaïdjan s'est achevée par un match nul 1-1. Shane Duffy (87e) a répondu à l'ouverture du score d'Emin Makhmudov (45e +1). L'Irlande évite une quatrième défaite en quatre matches mais les deux formations ont déjà quasiment plus aucune chance de qualification.

Dans le groupe G, la Norvège d'Erling Braut Haaland pouvait prendre provisoirement la première place du groupe en attendant les matches de la Turquie (contre Gibraltar), des Pays-Bas et du Monténégro (ces deux derniers se rencontrent). L'attaquant du Borussia Dortmund a d'ailleurs ouvert le score (20e, sp) et Mohamed Elyounoussi a doublé la mise en seconde période (66e). La Norvège compte provisoirement (avec donc un match de plus) 2 points d'avance sur la Turquie et 3 points sur les Pays-Bas et le Monténégro. Enfin, dans le groupe H, la Russie a fait preuve de sérieux contre Chypre avec une victoire 2-0. Aleksandr Erokhin (6e) et Fyodor Smolov (55e) sont les buteurs de la Sbornaya. L'équipe de Valery Karpin prend provisoirement la tête du groupe H alors que la Croatie et la Slovaquie s'affrontent ce soir. La Slovénie est revenue dans le peloton grâce à une courte victoire contre Malte (1-0). Les coéquipiers de Jan Oblak sont désormais troisièmes à hauteur de la Croatie et à trois points de la Russie.

Les résultats

Chypre 0-2 Russie : Aleksandr Erokhin (6e) et Fyodor Smolov (55e) pour la Russie

Irlande 1-1 Azerbaïdjan : Shane Duffy (87e) pour l'Irlande; Emin Makhmudov (45e +1) pour l'Azerbaïdjan

Lettonie 0-2 Norvège : Erling Braut Haaland (20e, sp) et Mohamed Elyounoussi (66e) pour la Norvège

Serbie 4-1 Luxembourg : Aleksandar Mitrovic (22e et 35e), Maxime Chanot (82e, CSC) et Nikola Milenkovic (90e +7) pour la Serbie; Olivier Thill (77e) pour le Luxembourg

Slovénie 1-0 Malte : Sandi Lovric (45e sp) pour la Slovénie

Les classements

Groupe A

1) Serbie 10 points +5 (4 matches) 2) Portugal 10 points +4 (4 matches) 3) Luxembourg 6 points -3 (4 matches) 4) Irlande 1 point -3 (4 matches) 5) Azerbaïdjan 1 point -3 (4 matches)

Groupe G

1) Norvège 10 points +3 (5 matches) 2) Turquie 8 points +5 (4 matches) 3) Pays-Bas 7 points +7 (4 matches) 4) Monténégro 7 points +3 (4 matches) 5) Lettonie 4 points -3 (5 matches) 6) Gibraltar 0 point -15 (4 matches)

Groupe H

1) Russie 10 points +4 (5 matches) 2) Croatie 7 points +3 (4 matches) 3) Slovénie 7 points 0 (5 matches) 4) Slovaquie 6 points +1 (4 matches) 5) Malte 4 points -3 (5 matches) 6) Chypre 4 points -5 (5 matches)