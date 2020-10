L'Algérie concède le nul dans les dernières minutes face au Mexique

L'Algérie et le Mexique s'affrontaient ce mardi soir à La Haye, aux Pays-Bas, pour un match amical, en cette trêve internationale. Les champions d'Afrique en titre pouvaient compter sur leurs éléments forts, comme Mahrez, Brahimi, Feghouli, Bennacer ou encore Bounedjah, mais étaient bien contenus par des Mexicains de plus en plus tranchants au fil des minutes. Corona ouvrait même la marque plutôt logiquement à la 43e après un service de Raul Jimenez. Mais Bennacer répondait deux minutes plus tard d'une frappe puissante du gauche.

Au retour des vestiaires, l'Algérie revenait avec de meilleures intentions, à l'image d'un rush exceptionnel de Brahimi, qui se terminait par une frappe sur le poteau. Malheureusement, Guedioura récoltait un deuxième avertissement à la 55e minute et était expulsé. Le Mexique en profitait pour remettre la pression sur les buts adverses et il fallait un beau sauvetage de Mandi pour préserver le score. C'est finalement Riyad Mahrez qui allait donner l'avantage aux Fennecs à la 67e minute, en terminant de près, du gauche (67e). El Tri répondait juste avant le coup de sifflet final par Diego Lainez (87e). Score final 2-2.