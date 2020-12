LdC : la Juventus se venge et trolle le Barça

Le 28 octobre dernier, après la victoire 2-0 du FC Barcelone sur le terrain de la Juventus, le club catalan s’était permis d’envoyer une petite pique aux Bianconeri sur Twitter. « Nous sommes ravis que vous ayez pu voir le GOAT (le meilleur de tous les temps, ndlr) sur votre terrain », faisant ainsi référence à l’interminable débat sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Un troll face auquel la Vieille Dame avait répliqué : « vous vous êtes surmené trompé de dictionnaire. Nous vous apporterons le vrai au Camp Nou ». Un mois et demi plus tard, la Juve est venue s’imposer 3-0 sur la pelouse des Culés, grâce notamment à un doublé de CR7. Un régal pour la Juventus qui n’en demandait pas tant pour se faire plaisir sur les réseaux. « Nous avons tenu parole : nous vous l’avons apporté ! »

We kept our word: we brought it! 📖🐐🔥 https://t.co/EMOPTzYEFx pic.twitter.com/mqr5aKA5cC