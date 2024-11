OL : John Textor a trouvé 38 M€

Menacé de relégation en Ligue 2 en fin de saison s’il ne parvient pas à combler sa dette (qui s’élève à plus de 500 M€), l’Olympique Lyonnais s’active dans tous les sens pour faire rentrer de l’argent, avant de devoir vendre quelques joueurs. Hier, les Gones ont ainsi annoncé un partenariat avec le constructeur et distributeur de produits pour bricolage et jardinage, Stanley.

La suite après cette publicité

Mais cette nuit, Eagle Football Holdings, la maison mère de l’OL, a fait une grande annonce, via un communiqué. Dans le cadre d’un tour de table de 100 millions de dollars (environ 96 M€), la société de John Textor a réalisé une première levée de fonds de 40 millions de dollars, soit environ 38 M€, avant son entrée à la Bourse de New York.