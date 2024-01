CAN 2023 : le Cameroun est la cible de toutes les critiques

Cette Coupe d’Afrique des Nations commence à ressembler à un long chemin de croix pour le Cameroun. Déjà très décevants contre la Guinée lors du premier match (1-1), les hommes de Rigobert Song ont craqué dès la première situation sénégalaise hier (16e). Dominés, mais toujours dans le match jusqu’au dernier quart d’heure, ils ont eu les opportunités de revenir, surtout après la réduction de l’écart de Castelletto (83e). On pense notamment à cette situation de Nkoudou dans le temps additionnel (90e+4) mais les Lions Indomptables se sont bel et bien inclinés 3-1. Diallo (71e) et Mané (90e+5) ont scellé le sort de ce match et fait respecter une forme de logique.

Un fatalisme que reconnaissait le sélectionneur après la rencontre. «Aujourd’hui, je pense que je l’ai dit. Nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaitre qu’aujourd’hui, ce ne sont plus les années passées. Il faut reconnaitre ça et savoir que maintenant, nous rebâtissons une équipe pour le futur. Il faut nous accorder encore quelque temps. Peut-être que je partirai, mais il faudra que celui qui arrive trouve quelque chose et soit dans la continuité», lâche celui qu’on sent un peu résigné. Avec un petit point pris en deux matchs avec une dernière rencontre face à la Gambie, ils ne sont plus beaucoup à croire en une qualification pour la phase finale. D’autres ne sont pas spécialement surpris.

L’attitude des cadres n’a pas plu

Certains cadres sont pointés du doigt, à commencer par André Onana. Déjà critiqué pour son arrivée plus que tardive au sein du groupe camerounais, le gardien de Manchester United n’a pas apporté une réelle plus-value sportive. Il n’a pas été décisif et même parfois fébrile, à l’image de ce premier dégagement envoyé en touche. Sur le coup, il se permettait même de critiquer son défenseur. Forcément, il n’en fallait pas plus pour en faire une cible facile. «On va assumer nos responsabilités, réagissait l’intéressé sur Canal+ Afrique. Il faut aussi reconnaître la qualité de l’équipe adverse. On a joué contre le champion d’Afrique, ils nous ont mis en difficulté. Mais sur les 45 dernières minutes, on a été meilleurs. On doit apprendre de nos erreurs.»

Autre attitude qui n’a pas plu au Cameroun, celle de Franck Zambo-Anguissa, beaucoup trop passif sur l’ouverture du score. «Le milieu napolitain n’a jamais réussi à assumer son statut, celui de leader, celui du joueur qui doit remobiliser les troupes en situation de difficulté. On a plutôt vu un Zambo Anguissa peu concerné, et surtout désinvolte, abandonnant quasiment la plupart du temps ses partenaires de l’entrejeu», lâche un journaliste sur Actu Cameroun. Et puis il y a ces chiffres qui en disent long également. Le Sénégal n’avait plus battu le Cameroun en Coupe d’Afrique depuis 1990. Cette année-là, les Lions Indomptables ne comptaient qu’un point après deux journées, une statistique plus vue depuis… 2024. Et ils n’avaient pas passé les poules lors de cette édition.