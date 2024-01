CAN 2023, Cameroun : le constat terrible de Rigobert Song

Ce vendredi, le Cameroun s’est incliné face au Sénégal, dans le choc du groupe C (1-3). Les hommes de Rigobert Song n’ont qu’un point en après deux journées et peuvent craindre d’être éliminés dès les phases de poules de cette CAN 2023. Après la rencontre, le sélectionneur camerounais, très critiqué depuis plusieurs mois, a livré un constat honnête du niveau de son équipe qu’il estime bien loin du niveau d’antan.

«Aujourd’hui, je pense que je l’ai dit. Nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaitre qu’aujourd’hui, ce ne sont plus les années passées. Il faut reconnaitre ça et savoir que maintenant, nous rebâtissons une équipe pour le futur. Il faut nous accorder encore quelque temps. Peut-être que je partirai, mais il faudra que celui qui arrive trouve quelque chose et soit dans la continuité», a lancé le coach camerounais. En cas de désillusion dans cette CAN, le président de la fédération Samuel Eto’o devra réagir.