EdF : Moussa Sissoko est terriblement déçu

C’est la grande surprise de ce lundi soir. L’équipe de France , favori au titre final, est sortie en huitième de finale après sa défaite aux tirs au but face à la Suisse. Moussa Sissoko, qui a connu ses premières minutes dans la compétition, n’a pas caché son immense déception après la rencontre.

« Oui, la déception est encore plus forte. On est une équipe qui a l'habitude d'être solide défensivement. À 3-1, il est rare de voir l'équipe de France se faire remonter comme ça. On a peut-être mal défendu par rapport aux matches précédents. C'est frustrant, c'est dur. Il faut l'accepter, relever la tête, mais ça va prendre du temps. (…) On aurait dû mieux gérer cette fin de match. Tout le monde est déçu dans le vestiaire. Le coach a vu de la déception sur le visage de tous et on en a vu sur le sien. Il a su trouver les mots justes. On va assumer tous ensemble. »