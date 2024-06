PSG, LdC : Bradley Barcola a digéré l’élimination

A l’approche de l’Euro 2024 en Allemagne, les Bleus de Didier Deschamps se préparent actuellement à Clairefontaine. Ce samedi matin, Bradley Barcola, appelé pour la première fois, s’est d’ailleurs présenté en conférence de presse. L’occasion pour l’ailier parisien de revenir sur le parcours des Rouge et Bleu en Ligue des Champions alors que la grande finale opposera le Real Madrid, futur club de Kylian Mbappé, au Borussia Dortmund, bourreau des champions de France.

Face aux journalistes, l’ancien Lyonnais a évoqué ce choc, tout en avouant avoir digéré l’élimination. «Ca va être un très bon match, qui va gagner, je ne sais pas, mais on va soutenir les Français et on espère que ça va bien se passer pour eux. Amertume par rapport à Dortmund ? Non c’est passé, on a eu du mal mais c’est bon on est passé à autre chose». L’Euro donc…