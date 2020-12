Le tirage au sort complet des seizièmes de finale de Ligue Europa

Maniche, ancien international lusitanien, vainqueur de la Ligue Europa en 2003 avec le FC Porto, avait la lourde tâche de procéder au tirage au sort des seizièmes de finale de la compétition. Et ce dernier a eu la main assez lourde avec le LOSC. Les Lillois héritent en effet de l’Ajax Amsterdam, reversé de la Ligue des Champions et actuel leader d’Eredivisie. Un rendez-vous forcément particulier pour un certain Sven Botman, passé du club néerlandais à l’écurie nordiste cet été.

D’autres affiches seront au programme les 18 et 25 février prochains. On pense notamment à un certain Real Sociedad-Manchester United. Les Basques, actuels co-leaders de Liga, produisent un football de qualité depuis le début de la saison et seront opposés à des Red Devils, reversés de C1, après avoir été éliminés par le Paris SG et le RB Leipzig. Benfica-Arsenal sera l’un des autres chocs à surveiller.

Idem pour le Salzbourg-Villarreal, le Grenade-Naples, le YB Berne-Bayer Leverkusen ou le Braga-AS Roma. Tottenham et l’AC Milan, deux des favoris de la compétition, ont eux plutôt été épargnés, héritant respectivement des Autrichiens de Wolfsberger et de l’Étoile Rouge de Belgrade.

Les affiches des 16es de finale de la Ligue Europa :

Wolfsberger (AUT) vs Tottenham (ANG)

Dynamo Kiev (UKR) vs Club Bruges (BEL)

Real Sociedad (ESP) vs Manchester United (ANG)

Benfica (POR) vs Arsenal (ANG)

Étoile Rouge de Belgrade (SRB) vs AC Milan (ITA)

Anvers (BEL) vs Rangers (ÉCO)

Slavia Prague (RTC) vs Leicester City (ANG)

Salzbourg (AUT) vs Villarreal (ESP)

Braga (POR) vs AS Roma (ITA)

Krasnodar (RUS) vs Dinamo Zagreb (CRO)

YB Berne (SUI) vs Bayer Leverkusen (ALL)

Molde (NOR) vs Hoffenheim (ALL)

Grenade (ESP) vs Naples (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Lille (FRA) vs Ajax (P-B)

vs Ajax (P-B) Olympiakos (GRE) - PSV Eindhoven (P-B)