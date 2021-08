La lettre ouverte du Sparta Prague à l'AS Monaco

Cible de cris racistes lors du match aller du troisième tour préliminaire remporté par l'AS Monaco face au Sparta Prague (2-0), Aurélien Tchouaméni, buteur lors de cette rencontre, s'était plaint auprès du corps arbitral. Des faits avérés, notamment après la diffusion de nombreuses vidéos relayées sur les réseaux. Alors que le club asémiste se prépare à un match retour décisif ce mardi, le Sparta Prague a tenu à rappeler qu'il condamnait fermement le racisme ou toutes formes de comportements discriminatoires. Une lettre ouverte adressée au club de la Principauté a d'ailleurs été publiée ce lundi sur le compte Twitter du club de Prague afin de rappeler sa «tolérance zéro» vis à vis de ces événements.

«Bonjour AS Monaco, bonjour Aurélien Tchouameni, nous sommes impatients de vous rencontrer à nouveau. Nous venons en tant que club soutenant l'égalité et luttant contre le racisme, pour un monde plus sain. Nous tenons à vous informer que, grâce aux enregistrements de vidéosurveillance et aux enregistrements télévisés, les personnes impliquées dans l'incident ont déjà été identifiées par le Club, font l'objet d'une procédure d'enquête et seront bannies de tous les matchs du Sparta Prague», peut-on notamment lire dans ce message publié par le vice-champion de République Tchèque.

