Angleterre : Gareth Southgate explique l’absence de Jack Grealish à l’Euro 2024

C’est la grosse nouvelle du jour. Après avoir convoqué un groupe élargi de 33 joueurs, Gareth Southgate a dévoilé la liste définitive des 26 Anglais qui défendront les couleurs des Three Lions durant l’Euro 2024. Une liste où plusieurs choix forts ont été soulignés. Si Harry Maguire n’est pas du voyage, c’est en raison d’une blessure au mollet. En revanche, le sélectionneur britannique a bel et bien décidé de se passer de James Maddison et surtout de Jack Grealish sur des critères sportifs. Et voici son explication.

La suite après cette publicité

« Tous les joueurs (exclus) ont pris la nouvelle avec beaucoup de respect. Bien sûr, tous les joueurs pensent qu’ils auraient dû être sélectionnés et c’est pour cela qu’ils sont des joueurs de haut niveau, parce qu’ils ont cette confiance en eux et cet état d’esprit. Le fait est que nous avons des joueurs qui ont extrêmement bien joué toute la saison en championnat et nous pensons que d’autres joueurs ont eu des saisons plus fortes, en particulier au cours des six derniers mois. Nous avons vu des performances fantastiques l’autre soir, ce qui a mis en évidence certaines de ces choses. Dans le secteur offensif du terrain, nous avons beaucoup d’options et elles sont toutes légèrement différentes. Madders (le surnom de James Maddison, ndlr) et Jack (Grealish) nous auraient apporté quelque chose de différent et ce ne sont pas des choix faciles. Ce sont des décisions que nous avons prises à maintes reprises en tant que staff afin d’essayer d’être justes et d’utiliser le bon raisonnement. Nous soutenons nos décisions, mais nous reconnaissons que nous aurions pu suivre une autre voie. Les garçons sont de grands personnages, des coéquipiers fabuleux et des garçons avec lesquels il est très agréable de travailler. Il est triste de devoir leur annoncer cette nouvelle », a-t-il confié en conférence de presse.