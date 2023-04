Ligue 1 : le très gros coup du PSG dans la course au titre

Joué, pas joué ? Telle est la question autour du titre de champion de France 2022/2023 après la victoire du Paris Saint-Germain face à son dauphin, le RC Lens (3-1), samedi, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Désormais, Paris compte neuf point d’avance sur les Sang et Or, qui pourraient être éjectés de la 2e place par l’OM en cas de victoire ce week-end contre Troyes. Avec une telle avance, le club de la capitale n’a jamais semblé aussi proche de fêter son 11e titre dans l’Hexagone (ce qui serait un record absolu, devant l’AS Saint-Étienne et ses 10 titres de champion de France).

Même si, une nouvelle fois, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas été impériaux, ils ont fait le travail, grâce, aussi, à la qualité de leur effectif incomparable en Ligue 1. Même au cœur d’une tempête médiatique (liée à l’affaire Galtier), avec de nombreux absents et de sacrés doutes dans le jeu, le Paris SG a tenu son rang et envoyé un message fort pour la suite du championnat. Toujours est-il que les 8 dernières équipes à compter 72 points après 31 journées (avec la règle des 3 points pour une victoire) ont toutes été sacrées championnes.

Sans oublier que la différence de buts des Rouge et Bleu (43 contre 26 pour Lens et 25 pour l’OM) leur permet d’être encore un peu plus tranquilles et de compter "comme" 10 points d’avance au sommet du classement. Pourtant, dans les rangs franciliens, la prudence règne après ce succès décisif contre Lens. « On sait que c’est un très bon avantage 9 points, a par exemple expliqué Vitinha en zone mixte. Mais ce n’est pas fini. On ne peut pas lâcher. On a sept matches pour le faire et on va faire de notre mieux pour gagner jusqu’à la fin.* »

Christophe Galtier, lui, a envoyé un sacré avertissement à ses joueurs à ce sujet. « Ce qui pourrait nous empêcher d’être champion ? De ne pas être sérieux, de croire que c’est fait, a lancé le coach parisien en conférence de presse. On a un calendrier avec des équipes qui se battent pour le maintien. Il faudra ne pas se satisfaire de ces neuf points d’avance et aller chercher des victoires, des victoires, des victoires… Et être comme nous l’avons été quand on était en supériorité numérique : à la fois très sérieux et plus haut pour développer du jeu offensif. Il faudra surtout ne pas être comme on l’a été en deuxième période où on a été suffisants. Le prochain match, vendredi face à Angers, il faudra être sérieux pour ne pas laisser d’espoir à nos concurrents. »

Les Parisiens prudents, les Lensois réalistes

Une vision des choses bien éloignées de celles des Lensois, par exemple, qui ont probablement définitivement dit adieu à leurs derniers espoirs de titre en fin de saison après leur revers au Parc des Princes. « On est Lens, donc… Oui oui, mais je veux dire, il faut être réaliste aussi, a lancé Jonathan Gradit en zone mixte. Et bien sûr que tout le monde y a cru avec le nombre de points. Mais au vu des deux budgets, on comparait un petit peu… Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l’équipe, la différence de budget et de masse salariale, je pense qu’il ne faut pas non plus s’enflammer. Donc forcément, on peut être fiers de nous et on restera fiers jusqu’à la fin.* »

Et Franck Haise, lucide, de trancher dans le vif face aux journalistes. « Si le titre est perdu ? Je pense qu’il n’y a pas de discussion par rapport à ça. Je ne serais pas très lucide si je vous disais le contraire. Le titre est joué. J’aurais aimé qu’on se rapproche ce soir. Mais oui, évidemment que le titre sera pour Paris. Il n’y a pas trop d’ambiguïté là-dessus. » Si le PSG n’est « mathématiquement » pas champion, comme l’a souligné Fabian Ruiz au micro de Canal +, le PSG est assurément sur la bonne voie et on ne voit pas vraiment ce qui pourrait priver les pensionnaires du Parc des Princes d’un nouveau sacre en France.