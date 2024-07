Euro 2024 : Jesus Navas s’offre un record

La France et l’Espagne se disputent ce soir une place en finale de l’Euro et avoir l’honneur d’affronter l’Angleterre ou les Pays-Bas. La Roja n’a pas toutes ses forces puisque Le Normand, Pedri et Carvajal sont indisponibles. Pour le latéral droit du Real Madrid, c’est l’expérimenté Jesus Navas qui le remplacera. Le Sévillan en profite pour s’offrir un sacré record.

Il va devenir le joueur le plus âgé à disputer une demi-finale dans un grand tournoi. À 38 ans et 231 jours, le Sévillan va battre l’Allemand Fritz Walter (37 ans 236 jours) et le Suédois Gunnar Gren (37 ans 236 jours). Ces deux derniers s’étaient affrontés lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1958. Lamine Yamal a lui battu un record de précocité.