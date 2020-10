Qualifs Mondial 2022 : le Brésil s'impose grâce à un triplé de Neymar, la Colombie cale, l'Uruguay sombre

Muet lors du festival offensif face à la Bolivie (5-0), Neymar s'est rattrapé comme il se doit ce mardi soir au Pérou. La star du Paris SG a été l'homme du match, inscrivant un triplé (27e sur penalty, 79e sur penalty et 90e). Grâce à ses trois buts, le n° 10 compte désormais 64 réalisations en sélection. Il dépasse Ronaldo (62) et a maintenant Pelé (77), meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, dans le viseur.

La suite après cette publicité

Sa prestation XXL a en tout cas rassuré un Brésil hésitant, mené deux fois au score sur des buts d'André Carrillo (5e) et Renato Tapia (58e), avant de finalement l'emporter (2-4) à Lima. Richarlison, très en forme en ce début de saison avec Everton, a inscrit l'autre but auriverde. À noter que l'autre Parisien Marquinhos est sorti sur blessure dès la 11e minute, remplacé par Rodrigo Caio, ce qui ne devrait pas plaire à Thomas Tuchel.

L'Uruguay prend cher, Falcao sauve les siens

Dans les autres rencontres de la soirée, l'Uruguay a subi la loi de l'Équateur (4-2). Menés de quatre buts à l'entrée du dernier quart d'heure, les hommes d'Oscar Washington Tabarez n'ont pu que sauver l'honneur dans les dernières minutes, grâce à un doublé de Luis Suarez sur penalty. La Celeste se voit donc déjà distancée par le Brésil et l'Argentine, mais aussi la Colombie, dans ce groupe AmSud des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar.

Les Cafeteros ont eu obtenu un nul presque miraculeux en déplacement au Chili (2-2). Entré en jeu en seconde période, Radamel Falcao a inscrit le but de l'égalisation à la 90e minute. Arturo Vidal et Alexis Sanchez, les deux compères de l'Inter, ont marqué pour la Roja. Enfin, le Paraguay s'est imposé au Venezuela, sur un but de Gaston Gimenez en fin de match (0-1).

Le classement du groupe des éliminatoires Amsud de qualification pour le Mondial 2022 :

Brésil - 6 points (+7)

Argentine - 6 points (+2)

Colombie - 4 points (+3)

Paraguay - 4 points (+1)

Équateur - 3 points (+1)

Uruguay - 3 points (-1)

Chili - 1 point (-1)

Pérou - 1 point (-2)

Venezuela - 0 point (-4)

Bolivie - 0 point (-6)



Prochaine journée :