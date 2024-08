Real Madrid : Endrick se fait déjà reprendre de volée !

Le réveil est dur pour les Madrilènes ce dimanche. Certes, ce Clasico (remporté 2-1 par les Catalans) n’était qu’un simple match amical de présaison, mais perdre contre l’ennemi juré est toujours un coup dur. Une rencontre pendant laquelle certains joueurs comme Arda Güler ont pu montrer l’étendue de leur talent, s’il y en avait encore besoin. Dans le même temps, d’autres joueurs ont déçu. C’est le cas d’Endrick, titularisé par Carlo Ancelotti et présent sur le pré jusqu’à la 68e minute…

Le Brésilien a encore connu une soirée compliquée, peinant à faire la différence et semblant un peu perdu sur le terrain. La pépite de 18 ans se fait, sans trop de surprise, tacler dans les médias. « Une autre titularisation et une autre preuve qu’il lui manque des choses pour être au niveau du Real Madrid », explique AS, qui rajoute qu’il a tout de même été un peu plus intéressant que face à l’AC Milan.

La presse est sévère

« On cherche Endrick. Le Brésilien a encore été titulaire mais n’a eu aucune influence dans l’attaque du Real Madrid. […] On attendait plus de lui sur les deux premiers matchs amicaux. On sent qu’il peut faire de grandes choses, mais ce n’est pas toujours suffisant pour jouer au Real Madrid », indique Mundo Deportivo, qui souligne bien que c’était une équipe barcelonaise totalement remaniée en face.

« Son manque de vitesse dans un Real Madrid qui joue dans les espaces lui a compliqué la vie. […] Il va progresser à Madrid, mais avec ce niveau, il aura difficilement des minutes », indique de son côté Sport. Thibaut Courtois a aussi été interrogé sur le Brésilien, et s’il a tenu à relativiser les attentes, mettant en avant ses qualités et le comparant à Hazard, il lui a aussi lancé un premier avertissement : « je pense surtout qu’il doit être plus tranquille. Il est un peu nerveux ». Endrick a déjà la pression sur les épaules…