Barça : Joan Laporta confiant pour la prolongation de Lionel Messi

Libre de tout contrat depuis trois semaines désormais, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé officiellement avec le FC Barcelone. Une annonce tardive qui peut s'expliquer en partie par la participation de l'international argentin à la Copa America mais qui ne manque pas d'agiter les rumeurs. Présent en conférence de presse lors de la présentation de Memphis Depay au club catalan, le président Joan Laporta a d'ailleurs profité de ce moment pour éclaircir la situation.

« Le joueur a toujours dit qu'il voulait continuer, nous progressons dans les négociations impliquées dans un contrat de cette nature. Rafa Yuste (vice-président) et Mateu Almany (directeur général) travaillent dur et c'est un rêve que nous voulons faire et nous voulons qu'il continue à jouer avec des footballeurs extrêmement talentueux comme Memphis. » Un discours rassurant qui laisse présager de bonne nouvelles pour les supporters barcelonais dans les heures à venir mais qui devront s'armer de patience : « en temps voulu, vous connaîtrez les nouvelles que nous attendons tous, maintenant je ne peux pas entrer dans les détails des négociations, je peux seulement dire qu'elles progressent de manière adéquate et que les deux parties vont faire de bons progrès, il s'agit de satisfaire les deux parties. Leo profite de vacances bien méritées, et ils ont une équipe ici qui travaille pour conclure un contrat. »