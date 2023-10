Ligue 1 : Lens écrase Nantes et confirme son retour en forme

Après son match nul en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (1-1), le RC Lens était de retour dans son antre pour un match de Ligue 1 face à Nantes, ce samedi. Pour cette rencontre, Franck Haise décidait de miser sur un 3-4-3 classique. Aucun changement dans le onze avec une attaque composée de Elye Wahi, Florian Sotoca et Adrien Thomasson. De son côté, le FC Nantes de Pierre Aristouy se présentait avec une compo assez défensive pour tenter de confirmer les bons résultats du début de saison.

Au sortir d’une entame de match favorable aux Canaris, le RC Lens a commencé à monter en puissance. Même si les occasions se faisaient rares, les coéquipiers d’Elye Wahi poussaient pour mettre la pression sur une équipe nantaise qui résistait et montrait de belles choses également. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir les filets trembler. Florian Sotoca transformait un penalty obtenu par Thomasson après une mauvaise intervention de Castelletto (1-0, 27e).

Lens enchaîne

Au retour des vestiaires, malgré sa première période convaincante, Nantes semblait reculer. Surtout, c’est Lens qui montait en puissance et élevait un peu plus encore son niveau de jeu. Suffisant pour faire le break après l’heure de jeu. Sur une belle contre-attaque, c’est Facundo Medina qui faisait le break. Le défenseur argentin décochait une belle frappe du droit, imparable pour Alban Lafont (2-0, 71e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Nantes 14 9 1 4 2 3 16 15 14 Lens 9 9 -5 2 3 4 8 13

Abattu, le FC Nantes ne parvenait pas à revenir et encaissait même un troisième but. Florian Sotoca s’offrait un doublé en transformant un nouveau penalty dans cette rencontre après une main d’un défenseur nantais (3-0). Et dans les toutes dernières minutes du match, le jeune marocain Neil El Aynaoui

y allait de son but (4-0). Ce sera le score final. Après un début de saison inquiétant, le RC Lens enchaîne une cinquième rencontre de Ligue 1 sans défaite. Avec ces 3 points, les Sang et Or remontent à la 9e place, à hauteur de l’OM qui joue demain l’Olympico. Nantes reste 7e.